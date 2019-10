WN verlosen Tickets für den Bullenball in Münster

Münster -

Es ist wieder Zeit für die große Landjugendparty, denn es gilt auch in diesem Jahr: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder: Nach der Ernte ist vor dem Feiern! Der Bullenball heizt also der Landjugend am 23. November (Samstag, 20.30 Uhr) mit guter Stimmung und buntem Programm im MCC Halle Münsterland ein. Die WN verlosen Karten für den Abend.