Spektakulärer Blick unter die Meeresoberfläche

„Unser blauer Planet II – Live in Concert“: 2020 in Münster zu erleben

Münster -

„Unser blauer Planet II – Live in Concert“ ist eine ergreifende Mischung aus Sinfoniekonzert und Naturfilm: Die spektakulärsten Sequenzen der preisgekrönten BBC Studios-Erfolgsserie „Unser blauer Planet II“ werden in 4K-Ultra-HD auf einer riesigen LED-Wand gezeigt – live begleitet vom „The City of Prague Philharmonic Orchestra“ mit Chor. Im MCC Halle Münsterland ist das alles zu erleben am 22. März 2020 (Sonntag, 19 Uhr).