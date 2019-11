Das hat er mit seinen 80 Jahren seiner Frau versprochen anlässlich des 50. Hochzeitstags am 1. Oktober. „Irgendwann muss man vernünftig werden. Ich habe noch so viel, was ich genießen möchte“, sagte der Tausendsassa im Interview mit dieser Zeitung. Kraus verkörpert noch immer den Rock ’n’ Roll, das damals neue Lebensgefühl.

Nun tritt er mit handverlesenen Musikern und Sängerinnen auf. Und zelebriert ein musikalisches Programm im Stil der 1960er Jahre. Weg von der Elektronik und überbordender, lautstarker Technik, hin zu leisen, gefühlvollen, natürlichen Tönen. Da erklingen Hammondorgel, Mandoline und Mundharmonika eher als Synthesizer oder krachende Bläsergruppe.

Die Tour ist eine Hommage an eine aufregende Zeit und ihre unvergesslichen Helden. Kraus wird Lieder singen, die er lange nicht live präsentierte – „Blue Melodie“ oder „Havanna Love“. Und er zollt großen Kollegen jener Zeit Tribut: Vico Torriani, Bill Ramsey, Rocco Granata, Marlene Dietrich.