Der eigene Blick auf italienische Klassiker

Dieses Kapitel der Reise-Trilogie kann man am 7. Dezember (Samstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland live genießen.

In Köln, München, Leipzig oder Hamburg wurde Alsmann gefeiert – sage und schreibe 240 Auftritte in zweieinhalb Jahren hat er mit seiner Band absolviert seit der Aufnahme des Albums im April 2017 in Rom. In Ennio Morricones „Forum Music Village“-Studio wurden die Klassiker des italienischen Schlagers aufbereitet. Die Arrangements eröffnen einen neuen Blickwinkel auf herrliche Melodien. Sie zeigen, wie jazzhaft schon vor Jahrzehnten vieles von dem war, was wir ohne Zögern mit dem italienischen Schlager der 1950er und 60er Jahre verbinden.

Der von zahllosen Tonträgern und buchstäblich tausenden von Konzerten bekannte Sound der Gruppe, angesiedelt im Spannungsfeld zwischen Swing, Exotica und latein-amerikanischen Rhythmen, geht eine fruchtbare Verbindung ein mit den Canzone-Klassikern von Fred Buscaglione bis Adriano Celentano, von Renato Carosone bis Marino Marini und von Domenico Modugno bis Umberto Bindi.