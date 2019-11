Münster -

Die augenscheinlich gute Idee, sich mit ganz eigenen Fassungen den unvergänglichen italienischen Evergreens zu widmen, fand großen Anklang beim Publikum. Götz Alsmann und Band waren zuvor in Paris und am Broadway, ehe es auf ihrer Jazzmusik-Reise gen Süden ging. Im Mutterland der Tarantella, der Canzone und des mediterranen Schlagers wurde in der „tausendjährigen Stadt“ das Album „Götz Alsmann ... in Rom“ produziert.