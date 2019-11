Münster -

Vor rund zwei Jahren begeisterte er 1500 Fans im Skaters Palace in Münster, jetzt kommt er ins MCC Halle Münsterland: Der 26 Jahre junge Singer-Songwriter Wincent Weiss stoppt während seiner „Irgendwie Anders“-Tour am 2. Dezember (Montag, 19.30 Uhr) am Albersloher Weg.