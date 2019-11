Karten für Kriminal-Dinner in Münster zu gewinnen

Münster -

Wir schreiben das Jahr 1888. Es geht zu einem festlichen Dinner auf den Landsitz von Sir Williams. Dort scheint die Welt noch in Ordnung zu sein, obwohl „Jack the Ripper“ im Londoner East End sein Unwesen treibt. Das Kriminal-Dinner am 10. Dezember vereint Spannung mit Genuss. Die WN verlosen Karten.