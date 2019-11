Gronau -

Das für seine modernen Familienshows bekannte Theater Liberi entstaubt diese altbekannte Geschichte der Gebrüder Grimm und setzt „Schneewittchen“ in Szene: Mitreißende Songs aus Soul, Pop, Swing und Punk werden von bestens ausgebildeten Musicaldarstellern stimmgewaltig auf die Bühne gebracht. Für die Aufführung des Musicals am 11. Dezember (Mittwoch, 16 Uhr) in der Bürgerhalle in Gronau verlosen die WN jetzt Tickets. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren.