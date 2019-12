Einzigartige Reise auf dem Eis

Mit dem Leservorteils-Coupon der Westfälischen Nachrichten erhalten Leser beim Kauf einer Eintrittskarte im WN-Ticketshop am Prinzipalmarkt 13-14 in Münster oder bei unserem WN-Ticketpartner an der Bahnhofsstraße 45 in Gronau 20 % Rabatt auf den Ticketpreis beim Kauf von bis zu 4 Karten (ausgenommen sind ermäßigte Karten (Kinder, PK „Erste Reihe“) für den WN-Familiennachmittag am 29. Dezember 2019 (Sonntag, 16.30 Uhr). Hier geht es zum Coupon !