Holiday on Ice in Münster / WN verlosen Tickets

Münster -

Diese Show bietet überwältigende Highlights wie Hologramm-Effekte, einen frei hängenden und begehbaren Globus, Bungee-Eiskunstakrobatik – und einen Zug, der auf die Eisbühne fährt. Mit der aktuellen Produktion „Showtime“ erzählt Holiday on Ice auch in Münster seine eigene außergewöhnliche Erfolgsstory und wirft einen Blick in die Zukunft. Für den WN-Familiennachmittag am 29. Dezember (Sonntag, 16.30 Uhr) im MCC Halle Münsterland verlosen die WN jetzt Karten.