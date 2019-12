Millionen von Lichtpunkten und bunte Illuminationen tauchen den traditionsreichen Zoo in ein Glanzmeer, das es dort so noch nicht gegeben hat. Zoochef Dr. Thomas Wilms , der vor einem Jahr Bilder vom „Christmas Garden“ in der Stuttgarter Wilhelma gesehen hat und „sofort begeistert“ war, sieht den Zoo mit seinem alten Baumbestand als „gut zu mystifizieren“ an.

Besucher erleben den Tierpark zu einer ganz anderen Zeit als üblich und in ein neues Licht getaucht. Weil fast alle Tiere in den Ställen sind oder ausreichend Rückzugsmöglichkeiten haben, sei das publikumsträchtige Event, so Wilms, „aus Sicht der Zoologen völlig unproblematisch“ für die Tiere.

Wer den Spaziergang noch gemütlich ausklingen lassen möchte, kann kulinarische Köstlichkeiten und heiße Getränke für Groß und Klein genießen und sich am knisternden Feuer aufwärmen.