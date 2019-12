1989 fiel, damals um 13.15 Uhr, der allererste Startschuss für die 5-km-Distanz beim „1. Internationalen Silvesterlauf “, wie die Veranstaltung noch hieß. Die Verantwortlichen unter der Führung von Horst Helmerich, seinerzeit 1. Vorsitzender des Vereins, hatten sich viel vorgenommen, wie man am Titel des Laufes erahnen konnte. Einige Hundert Laufbegeisterte folgten der Einladung, von denen 525 glücklich das Ziel erreichten.

Inzwischen haben in all den Jahren 40 416 Teilnehmer gefinisht – ein jeder nutzt den Silvestertag nach seiner Laune und gemäß seiner Form. Schließlich ist Silvester für viele der Tag, an dem die guten Vorsätze für das neue Jahr formuliert werden – und nicht wenige setzen zum Jahresabschluss schon erste Pläne um. Und treiben Sport.