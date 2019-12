Mit neuen Konturen auf großer Tournee

Münster -

Er ist in Münster geboren, dieser Johannes Oerding. Weihnachten 1981 war das. Und aufgewachsen in Geldern-Kapellen am Niederrhein. Zehn Jahre nach seinen ersten Auftritten im Vorprogramm von zum Beispiel Simply Red ist er einer der erfolgreichsten deutschen Sänger und Songwriter – populär auch durch die TV-Sendung „Sing meinen Song“. 2020 geht der in Hamburg lebende Oerding auf große Tour mit komplett neuer Liveshow und Bühnenproduktion. Von März bis Mai sind 27 Termine in Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gebucht. Am 4. März (Mittwoch, 19.30 Uhr) gastiert er im MCC Halle Münsterland.