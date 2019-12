Seit 2003 sahen sich nach Veranstalterangaben mehr als acht Millionen Besucher die Show-Vorläufer an – die perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung findet ihre Fortsetzung in der nächsten Geschichte. Kreativdirektor Klaus Hillebrecht , bereits seit „Gefährten des Lichts“ und „Welt der Fantasie“ fester Bestandteil des Teams, begeistert durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Auf unnachahmliche Weise gelingt es dem Emmy-nominierten Komponisten, die Show mit 60 Tieren, Reitern und dem internationalen Tanz-Ensemble in immer neuen Dimensionen erstrahlen zu lassen. Untermalt werden die traumhaften Szenen von atemberaubenden Darbietungen, in denen Mensch und Tier in Harmonie zusammenarbeiten.

„Legende der Wüste“ erzählt die Geschichte der wunderschönen Prinzessin Samira, die zur Königin gekrönt werden soll. Die pompöse Zeremonie wird jedoch von ihrem bösen Cousin Abdul vereitelt – ein spektakuläres Abenteuer um den Kampf zwischen Gut und Böse beginnt.