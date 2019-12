Münster -

Was genau macht ein Politiker, zumal ein Minister? Thomas de Maizière weiß davon zu berichten. Mit der Lesung und dem Gespräch zum Thema „Regieren – Innenansichten der Politik“ im Theater Münster am 23. Januar 2020 (Donnerstag, 20 Uhr). Die WN verlosen Karten für den Abend in der Reihe der Weverinck-Veranstaltungen. Der 65-jährige Thomas de Maizière, der fast 30 Jahre lang unterschiedlichste Positionen in verschiedenen Regierungen innehatte, bietet spannende Einblicke in die Schaltzentralen der Macht. Mithilfe zahlreicher Beispiele aus seinen Amtszeiten erklärt er, wie wir und unser Land regiert werden. In Zeiten wachsender Entfremdung zwischen Teilen unserer Gesellschaft und der Politik gilt es, ein neues Verständnis füreinander zu schaffen. Wie entsteht ein politisches Ergebnis? Was ist „gutes“ Regieren? Wie handelt die Politik in der Krise?