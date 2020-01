Die reine Schönheit

Münster -

Dass viele junge Besucher von diesen Aufführungen angezogen werden, belegt die enorme Ausstrahlung des klassischen Balletts. Das liegt an der reinen und unerschöpflichen Schönheit der klassischen Form sowie an einer neuen Generation von Meistertänzern, die neue Elemente einbringen. So auch die Mitglieder des Staatlichen Russischen Balletts Moskau, das am 22. Januar 2020 (Mittwoch, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland auftritt.