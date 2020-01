In Zeiten, in denen anscheinend nichts mehr echt ist, in denen Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten oder getürkte Software fast alltäglich sind, entlarvt Atze Schröder die falschen Fünfziger. Er predigt Blut, Schweiß und Tränen. Er preist das Drama und legt der Nation das Humor-Trostpflaster auf die Seele.

Die „lebende Legende“ und der „King of Comedy“ bleibt der „Gralshüter aller Pointen“ – und er weiß ganz genau: Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom „Feeling her“ haben wir kein gutes Gefühl. Männer und Frauen kommen abends von der Arbeit erschöpft nach Hause, aber nur noch Alexa und Siri wollen miteinander kuscheln. Die Jugend guckt derweil manisch aufs Handydisplay und macht die Robbe.

Der 1965 geborene Essener pflegt die erfundene Vita der Kunstfigur mit Minipli-Locken, Pilotenbrille und Goldkettchen ebenso konsequent, wie er sein Privatleben schützt. Die Offenlegung seiner bürgerlichen Identität lehnt er entschieden ab. Es gibt nur den Atze Schröder, dessen Bühnenkarriere im Schmidt-Theater in Hamburg begann. Schnell gelang ihm der Sprung ins Fernsehen. Nach den Auftritten im „Quatsch Comedy Club“ Mitte der 1990er Jahre eroberte er später seine eigenen Bühnen. Im Jahr 2000 erhielt er den Deutscher Comedypreis – und 2016 einen nächsten.