Münster -

Erfolgsproduzent Bernhard Kurz, der Shows über Tina Turner und Elvis Presley kreierte, und Tournee-Veranstalter Oliver Forster, der das Wirken von Falco und Michael Jackson in Musicals präsentierte, setzen den Beatles ein Denkmal. 60 Jahre nach dem ersten Konzert der „Fab Four“ wird die Musical-Biographie „All you need is Love!” am 28. Januar (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland gespielt – die WN verlosen Karten.