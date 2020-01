Tanzshow „Night of the Dance“ gastiert in Gronau

Gronau -

Der legendäre irische Stepptanz ist hier der wichtigste Bestandteil im 90-minütigen Programm: Die Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentiert bei ihrer Show „Night of the Dance“ zudem neue und einzigartige Choreographien – auch am 3. Februar (Montag, 20 Uhr) in der Bürgerhalle in Gronau.