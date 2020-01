Zeitlose Hits in glitzerndem Glamour

Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn setzten Maßstäbe zu ihrer Zeit. Ihre Musik wurde zeitlos und begeistert über Generationen hinweg. Über 370 Millionen Tonträger wurden bisher von Abba verkauft – noch heute sind es täglich bis zu 3 000. Den originalgetreuen Sound, den Glamour und Glitzer, die Plateauschuhe und die authentischen Kostüme bis hin zu den Discokugeln – alles das holt „Swedish Legend“ zurück auf die Bühne. Wie kaum eine zweite Formation in Europa verstehen es die Musiker, die Kult-Hits „Waterloo“, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Thank you for the music“ im Original-Sound zu spielen. Der Sänger Harpo ist als Moderator und „Special Guest“ dabei – und singt seinen Hit „Moviestar“.