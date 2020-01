Halle/Westfalen -

Der Schlagerstar hat sich rar gemacht. Aus gutem Grund: Andrea Berg widmete sich zwei Jahre lang nahezu komplett der Arbeit an ihrem neuen Album und der Vorbereitung der „Mosaik Live Arena Tour“. Das Resultat ist endlich zu erleben: Die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte tritt am 9. Februar (Sonntag, 19 Uhr) in Halle/Westfalen in der OWL Arena (vormals Gerry-Weber-Stadion) auf und die WN verlosen Karten.