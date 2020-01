„Dieses Musical steht für all die Themen, die mir wichtig sind“, sagt Petry selbst und zählt auf „Für Freundschaft, für Liebe, für Bodenständigkeit.“ Nicht in Theatern wird es gezeigt, sondern in städtischen Hallen und großen Arenen, wo das Leben tobt „meine Musik zu Hause ist“ (Petry).

Acht auserwählte Liebespaare tauchen ein in den musikalischen „Petry-Kosmos“ voller ungeschickter Macho-Allüren, dicker Männerfreundschaften, sehnsüchtiger Verliebtheit, trauriger Beziehungsscherben und viel männlicher Unbeholfenheit beim Frauenverstehen. Im Gepäck hat das Musical seine bewährte Mischung aus über zwei Stunden Spaß, Stimmung und grandioser Unterhaltung. Natürlich werden die größten Petry-Hits live gesungen von einigen der besten Musicalstars, die die charmante Geschichte der acht Paare erzählen.