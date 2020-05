Spektakuläre Bilder und Live-Musik

Die Zuschauer erwartet ein völlig neuer Blick auf das, was unter der Meeresoberfläche verborgen ist. Mithilfe bahnbrechender Entwicklungen in der Forschung und hochmoderner Technik enthüllt die von BBC-Studios produzierte TV-Serie die neuesten Entdeckungen.

Während der vier Jahre dauernden Drehzeit wagten sich die Teams auf 125 Expeditionen, reisten in 39 Länder, filmten auf allen Kontinenten und in jedem Ozean. Sie verbrachten 6 000 Stunden auf Tauchgängen, davon allein 1 000 Stunden in Unterseebooten. Dabei begegneten den Kamerateams Lebewesen, die so fremdartig wirkten, als kämen sie von einem anderen Planeten. Das renommierte The City of Prague Philharmonic Orchestra und ein Chor intonieren die mitreißenden Kompositionen live.