Münster -

Der TV-Moderator und Umweltschützer Dirk Steffens begleitet das Publikum auf der Reise unter die Wasseroberfläche: Die spektakulärsten Sequenzen der preisgekrönten BBC Studios-Erfolgsserie „Blue Planet II“ werden in 4K-Ultra-HD auf einer riesigen LED-Wand gezeigt, live begleitet von einem Sinfonie-Orchester und Chor. Die Westfälischen Nachrichten verlosen Karten für die Veranstaltung „Unser blauer Planet II – Live in Concert“ am 22. März (Sonntag, 19 Uhr) im MCC Halle Münsterland.