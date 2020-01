Münster -

Vorbereitung ist alles – praktisch wie theoretisch. Für das große Laufsportevent in Münster gilt das besonders. Die Seminarreihe zur Vorbereitung auf den 19. Volksbank-Münster-Marathon am 20. September (Sonntag) bietet dazu die beste Gelegenheit. Wegen der Kommunalwahl steigt der Lauf ausnahmsweise am dritten September-Sonntag.