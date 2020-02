Die erwarteten 15 000 Besucher dürften erfahrungsgemäß aus über zwölf Ländern kommen. Gerade die Mischung des 24-stündigen Technofestivals macht es aus. Auf drei Bühnen wird tagsüber performt, ab 22 Uhr geht es direkt weiter mit der vergleichsweise intimen wie energetischen Clubatmosphäre in neun Locations.

Die „Main-Stage“ bekommt in diesem Jahr einen neuen Look verpasst und liefert eine futuristische Atmosphäre der Extraklasse in neuer Technologie. Die „Canal-Stage“ gliedert sich in die indonesisch anmutende Umgebung des Coconut-Beach ein und versprüht Sommerfeeling – mit Pool, Sand, Palmen und original indonesischen Götzenstatuen. Die „Tree-Stage“ lädt dazu ein, zwischen Bäumen und tibetanischen Gebetsfahnen den Alltag zu vergessen.

Um die An- und Abreise aller Besucher unkompliziert wie nachhaltig zu gestalten, berechtigt jedes Festivalticket zur Nutzung von Bus & Bahn im Westfalentarif am gesamten Veranstaltungstag. Und am Folgetag bis 11 Uhr.