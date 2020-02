Die Wärme des Samt-Baritons

Münster -

Die „schönste Stimme des Jazz“ geht mit ihrer Band auf Deutschlandtournee: Gregory Porter hat nur drei Alben benötigt, um zu einer der unverzichtbaren Größen des zeitgenössischen Jazz zu werden. Es ist nicht nur seine umwerfende Stimme, die seine Musik so besonders macht – sondern seine große Liebe zu Soul, Blues und Gospel, die in jedem Takt hörbar mitschwingt und das Publikum einnimmt. Begleitet von seiner großartigen Band gastiert der 48 Jahre alte US-Amerikaner am 6. März (Freitag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland.