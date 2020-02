Halle/Westfalen -

Mitsingen und Mitfeiern in der großen Eventarena: Auf einer neuen wie spektakulären Showbühne gibt es am 1. März (Sonntag, 18.30 Uhr) in der OWL Arena in Halle/Westfalen „Das große Schlagerfest.XXL“, bei dem Showmaster Florian Silbereisen etliche populäre Stargäste ins Rampenlicht holt. Die WN verlosen Karten.