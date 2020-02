Fast wie David Gilmour persönlich

Die musikalische Extraklasse der Gruppe, das aufwendige Stage-Design und vor allem der großartige Sound prägen die Tour dieser „Kings“.

Sie wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rockbands gegründet. Der in Manchester geborene Sänger und Gitarrist Mark Gillespie kam Mitte der 1990er Jahre nach Deutschland und startete seine Karriere als Straßenmusiker, ehe er 1996 seine erste Band gründete.

Konzert „Kings of Floyd“ in Lengerich 1/10 Die „Kings of Floyd“ begeisterten über 250 Fans von „Pink Floyd“ in der Gempt-Halle. Foto: Michael Baar

Setzte Akzente mit den Saxofonen: Bernd Winterschladen. Foto: Michael Baar

Mark Gillespie, Gründer der „Kings of Floyd“, glänzte als Musiker und Sänger. Foto: Michael Baar

Überzeugender Auftritt: Bassist Hans Maahn. Foto: Michael Baar

Maurus Fischer (Gitarre) war nicht der einzige, der Szenenapplaus erhielt. Foto: Michael Baar

Schlecht zu sehen hinter den Keyboards, aber immer präsent: Jürgen Magdziak. Foto: Michael Baar

Bei „one of these days“ kommt Jürgen Magdziak hinter den Keyboards hervor. Foto: Michael Baar

Berni Bovens, ein Schlagzeuger der Extraklasse. Foto: Michael Baar

Eine unglaublich gute Stimme hat Lucy Wende. Foto: Michael Baar

Waren total begeistert und bekamen mehrere Zugaben: Die „Pink Floyd“-Fans in der Gempt-Halle. Foto: Michael Baar

meinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die Erfolge mit zahlreichen Aufführungen auf Bühnen und Festivals. In einer famosen Live-Inszenierung bietet die Band eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd: von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979) sowie Stücke wie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“. Mit ihrer auch individuellen Klasse bringen die sieben Bandmitglieder ihre überwältigende musikalische Energie rüber. Die „Kings of Floyd“ begeistern nicht nur die ausgemachten Rock-Enthusiasten oder Pink-Floyd-Fans.