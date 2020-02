Verlosung: „Kings of Floyd“ spielen in Lengerich

Lengerich -

Nicht allein bei „Shine On Your Crazy Diamond“ wirkt die kraftvolle, rauchige Stimme von Mark Gillespie. Die Illusion ist perfekt, auch wenn David Gilmour kopiert wird. Die „Kings of Floyd“ bieten die wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds. Auch am 13. März (Freitag, 20 Uhr) will die vielseitige Band in Lengerich begeistern. Die WN verlosen Karten für den Abend.