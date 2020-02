Zwischen Gut und Böse

Münster -

Das neue Programm „Legende der Wüste“ verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung. Europas beliebteste Pferdeshow namens Cavalluna gastiert zum zweiten Mal in Deutschland und will an die Erfolge der vorangegangenen Vorführungen anknüpfen, die seit 2003 mehr als acht Millionen Besucher in Staunen versetzen. Im MCC Halle Münsterland sind sechs Vorstellungen am Osterwochenende vom 11. bis 13. April geplant.