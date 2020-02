Münster -

Die Kritik feiert Simple Minds noch immer als Pioniere. Und das seit 1978. Zwei Jahre nach ihrem Jubiläum ist die einst in Schottland gegründete Band mit den beiden Gründungsmitgliedern und Freunden seit Kindertagen, Sänger Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill, mit ihrer „40 Years of Hits Tour“ unterwegs. Der Deutschland-Auftakt dieser Reise steigt am 14. März (Samstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland und die WN verlosen Karten für diesen Abend.