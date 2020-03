Ahlen -

Dreimal wöchentlich hat er Gäste aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung in seiner TV-Talkshow. Markus Lanz ist aber mehr als Moderator und Journalist. Der 50-Jährige tauscht seit rund 15 Jahren das Fernsehstudio regelmäßig mit einer der extremsten und faszinierendsten Regionen der Welt: Grönland. In der Multivisionsshow „Meine Reisen ans Ende der Welt“ berichtet er dem Publikum. Am 20. März (Freitag, 20 Uhr) gastiert Lanz in der Stadthalle Ahlen und die WN verlosen Karten für den Abend.