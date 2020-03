Mit Markus Lanz ans Ende der Welt

Ahlen -

Dreimal wöchentlich hat er Gäste aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung in seiner TV-Talkshow. Markus Lanz ist aber mehr als Moderator und Journalist. Der 50-Jährige tauscht seit rund 15 Jahren das Fernsehstudio regelmäßig mit einer der extremsten und faszinierendsten Regionen der Welt: Grönland. In der Multivisionsshow „Meine Reisen ans Ende der Welt“ berichtet er dem Publikum. Am 20. März (Freitag, 20 Uhr) gastiert Lanz in der Stadthalle Ahlen.