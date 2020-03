Unterwegs mit der alten Dampflok

Wer möchte, kann auf dem Hinweg in Koblenz aussteigen und diese so vielseitige Stadt besuchen, deren Kirchen, Burgen, Schlösser und historische Stadthäuser viele Geschichten erzählen. Die Dreiseilumlaufbahn verspricht eine atemberaubende Fahrt über den Rhein hinauf zur Festung Ehrenbreitstein. Der Aufenthalt in Koblenz beträgt rund sechs Stunden.

Die Alternative für die Reisenden ist die Weiterfahrt nach Boppard am Mittelrhein. Um 14 Uhr legt dort ein Sonderschiff ab, das die Mitfahrer zurück nach Koblenz bringt. Die Schifffahrt durch das Mittelrheintal dauert ca. 1,5 Stunden.

Der Sonderzug besteht aus bequemen historischen Schnellzugwagen der 1. und 2. Klasse. In Münster Hbf startet die Reise gegen 6.45 Uhr, in Nottuln-Appelhülsen gegen 7 Uhr und in Dülmen ca. um 7.15 Uhr (Rückankunft gegen 22.30 Uhr).