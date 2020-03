Verlosung: Lord of the Dance

Münster -

In modernem Gewand präsentiert sich die Erfolgsshow Lord of the Dance mit ihrem Programm namens „Dangerous Games“ am 31. März (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland. Die WN verlosen Karten für den Abend, der eine Neuauflage des seit 1996 gefeierten Kultereignisses werden soll.