Mit der Begeisterungsfähigkeit eines Kindes gibt Tobias Beck den Impuls, neu und kreativ und quer zu denken. Beck ist selbst erfolgreich als Führungskraft in einem DAX-Konzern, als Start-up-Gründer und Unternehmer. Er arbeitet als persönlicher Berater namhafter CEOs und schulte bereits Hunderttausende auf seinen Seminaren. Mit dem durch ihn entwickelten „Bewohnerfrei-Modell“ inspiriert er seine Zuhörer, ihr Leben und ihr Erfolgsdenken positiv zu verändern.

Sein persönliches Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich glücklich und erfolgreich zu machen. Dafür geht er auch viele unkonventionelle Wege. Über 100 Menschen umfasst seine „Bewohnerfrei-Crew“. Viele von ihnen arbeiten in ihrer Freizeit für das Ziel, anderen beim Wachsen zu helfen. Er selbst interviewt in einem „Bewohnerfrei-Podcast“ erfolgreiche Menschen, um deren Wissen anderen kostenfrei zugänglich zu machen.

Im letzten September legte er sein erstes Buch vor: „Unbox your life“ erzählt humorvoll, wie wir unser volles Potenzial entfalten können. Auf den Bühnen berichtet er jetzt über wahre und witzige Begebenheiten aus seinem Leben. Er bietet mitreißendes Entertainment mit Relevanz und Nachhaltigkeit. Wer auf den erhobenen Zeigefinger wartet, der wartet vergeblich.