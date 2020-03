Der Vielseitige – Arzt und Moderator, Zauberkünstler wie Kabarettist und Schriftsteller – fragt: Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit? Warum tickt die biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf? Alle wollen alt werden – aber keiner will alt sein. Von Botox bis Hirnjogging, von Anti-Aging-Cremes bis Ernährungswahn – Hirschhausen bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit gegen den Strich.

TV-Moderator Eckart von Hirschhausen stellt Projekt in Münster vor 1/11 Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Leben Verheiratete länger oder kommt es ihnen nur so vor? Hirschhausen trennt wissenschaftlich fundiert den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich lebenswert macht. Die Lebenserwartung ist gestiegen, aber auch die Erwartung ans Leben, an die Medizin und an die ewige Jugend. „Endlich!“ bietet viele unerwartete Aha-Erlebnisse, erstaunliche Fakten, eine Prise Zauberei und Musik mit dem wohl genialen Christoph Reuter am Klavier.

Ticket-Info Eintrittskarten für das „Endlich!“-Programm mit Dr. Eckart von Hirschhausen am 25. November (Mittwoch, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland sind erhältlich im WN-Ticketshop am Prinzipalmarkt in Münster, über die WN/Eventim-Ticket-Hotline 01806 / 570 067 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf, 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets . ...