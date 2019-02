Auftritt in Blau für Leonie Jonigkeit und „Ciwaluca“

Bei der Ideensuche wurde Leonie Jonigkeit von ihrer Familie unterstützt. „Die Idee entstand auf dem 50. Geburtstag meiner Mutter“ erzählte sie. Leonie Jonigkeit findet es cool, wenn die Kostüme kreativ und außergewöhnlich sind. Das Erstellen ihres Kostüms sei in diesem Jahr schnell zu machen gewesen. Zwei Stunden Vorbereitung hat sie trotzdem am Abend des Springens eingeplant. Einmal stand im Vorfeld Probereiten an. „Damit sich mein Pferd „Ciwaluca“ daran gewöhnen konnte“, erzählte sie. Für Leonie Jonigkeit ist es keine Frage: „Die Atmosphäre und der Spaß unter den Reitern machen das Kostümspringen so besonders!“

Zu später Stunde lüftete Leonie Jonigkeit dann ihr Kostüm-Geheimnis. Sie ritt als Ureinwohnerin ‚Na’vi‘ aus dem Kinofilm ‚Avatar‘ in die Halle Münsterland ein. Das Gesicht blau geschminkt, der Bodyanzug in den Farben türkis und dunkelblau, der Reithelm unter einer schwarzen Langhaarperücke versteckt. Wäre Leonie nicht angekündigt worden, hätte man sie nicht erkannt. Und dann ihr Pferd „Ciwaluca“. Wie viele helfende Hände und wie viel Kinderschminke wurde benötigt, um eine braunes Pferd in ein blaues Filmwesen zu verwandeln? Die Halle bebte. Ein gelungenes Kostüm!

Schade nur, dass der Grieche Aggelos Touloupis die gleiche Idee hatte. Ob es wohl Spione gegeben hat? Die Klasse!-Reporterinnen wissen es nicht.

Das Kostüm von Alina-Noel Potthoff als verrückte Oma aus dem Hühnerstall mit Pferd Apanatschi als Huhn war herausragend und gewann den Sonderpreis. Trotzdem: Leonie Jonigkeit lieferte eine perfekte Mischung aus Spaß, Show und reiterlichem Können. Für die Klasse!-Reporterinnen war sie an diesem Abend die Größte! Paulina Tütt

Frederike Wagner