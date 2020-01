Peace Bell und digitaler Anne-Frank-Parcours

„Gemeinsam gegen Antisemitismus und Diskriminierung“ – dieses Motto hat sich das Pascal-Gymnasium Münster, das auch das Label „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ trägt und seit diesem Schuljahr das Amt der SoR-Referenten in der Schülervertretung eingeführt und besetzt hat, zur Herzenssache gemacht. Im Rahmen des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar möchte das Gymnasium mit drei verschiedenen Projekten den im Holocaust Verfolgten eine Stimme geben, auf historischen und gegenwärtigen Antisemitismus aufmerksam machen und sensibilisieren und mit der Peace Bell ein Zeichen setzen.

Gemeinsam gegen Antisemitismus und Diskriminierung

Mit der Peace-Bell, die die Schülervertretung des Pascal-Gymnasiums erworben hat, wird nicht nur die Gedenkveranstaltung am 27. Januar auf dem Platz des Westfälischen Friedens eingeläutet, sondern auch der Anne-Frank-Erinnerungsparcours am Pascal-Gymnasium. Hierbei haben verschiedene Geschichts- und Sozialwissenschaftskurse verschiedener Jahrgangsstufen fünf Stationen in verschiedenen Räumen installiert, in denen interaktiv über das Leben Anne Franks sowie über Antisemitismus in Deutschland und Münster informiert wird.

Schulprojekte zum Holocaust-Gedenktag im Januar 2020 hier: Schülerinnen des Pascal-Gymnasiums haben einen Anne-Frank-Parcours in der Schule vorbereitet. Foto: privat

Diese Ausstellung ist ab dem 28. Januar für zwei Wochen zunächst für interessierte Klassen und Kurse des Pascal-Gymnasiums, aber auch für Besucher von außerhalb geöffnet. Zudem findet ein weiteres Projekt zum Thema „Von Auschwitz bis Halle – Umgang mit Antisemitismus in Deutschland und Frankreich“ statt. Dabei wird eine gemeinsame Website der AbiBac-Gruppe der EF und Austauschpartner*innen des Lycée Saint Charles Marseille gestaltet. Am Holocaust-Gedenktag werden die Projektgruppen gemeinsam an der Gedenkveranstaltung in Münster teilnehmen.

Peace Bell: eine von 499

Die Peace Bell des Pascal-Gymnasiums ist eine von nur 498 Glocken, die der Musiker Michael Patrick Kelly aus Kriegsmunition und -waffen hat gießen lassen. Der Hintergrund: In beiden Weltkriegen waren tausende Kirchenglocken eingeschmolzen worden, um aus dem Metall Waffen zu bauen. „Wenn wir Metalle aus gebrauchten Waffen in Glocken umschmieden, dann nur, um damit auch Hetze und hasserfüllte Herzen in gegenseitigen Respekt umzuschmieden“, so Michael Patrick Kelly. Und genau dieses Motto schreibt sich auch das Pascal-Gymnasium auf die Fahnenstange, ist sie doch auch eine Schule, deren Schülerinnen und Schüler aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen stammen, die gemeinsam lernen und leben.

Darum möchte das Pascal-Gymnasium mit der Peace Bell und den beiden genannten Projekten sensibel und aufmerksam machen. Darum: Lasst uns den Frieden gemeinsam einläuten!