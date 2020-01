Anlässlich des Überthemas des Holocaustgedenktages 2020 steht „Unser Nachbar Niederlande in der NS-Zeit“ auch im Fokus von Unterrichtseinheiten sowie eines Projektes am Gymnasium Paulinum. Unter der Leitung von Birgit Langenscheid beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler einiger Klassen und Kurse im Geschichtsunterricht mit dem Thema „Kindertransport“. Nach der „Reichsprogromnacht“ öffneten viele europäische Staaten etwa ein Jahr lang die Grenzen für jüdische Kinder aus Deutschland. Und um sie vor nationalsozialistischer Verfolgung zu retten, schickten Eltern etwa 1800 Kinder auf eine ungewisse Reise in die Niederlande. Insgesamt flüchteten 1938/39 etwa 20000 Kinder aus Deutschland. Oft war es ein Abschied für immer.

Autobiografische Geschichte

Daneben setzten Schülerinnen und Schüler zweier achter Klassen sich unter der Leitung von Verena Eilers und Anna-Lena Böttcher mit einer niederländischen Geschichte auseinander: Zu der im Deutschunterricht behandelten Lektüre „Und im Fenster der Himmel“, verfasst von der in der holländischen Stadt Winterswijk geborenen Holocaustüberlebenden, Zeitzeugin und Autorin Johanna Reiss gestalteten sie Leseportfolios sowie eine Ausstellung für die Schulgemeinde. In der Ausstellung geht es um Reiss‘ autobiografische Geschichte „Und im Fenster der Himmel“ sowie Themen wie Flucht und Widerstand im Nationalsozialismus.

Im Rahmen einer kleinen Gedenkveranstaltung am 27. Januar wird die Ausstellung von den Achtklässlern in der großen Pause eröffnet, bevor diese anschließend auch an der offiziellen Gedenkveranstaltung für alle Schulen Münsters auf dem Platz des westfälischen Friedens teilnehmen.