Es beginnt mit einer mysteriösen Notiz: In den Schülerlisten des Schlaun-Gymnasiums findet sich bei Kurt Julius Goldstein für das Jahr 1933 der handschriftliche Hinweis in Sütterlin: „nach dem Ausland/Unbekannt verzogen“. Bis dahin wissen wir nur, dass Goldstein zu der Zeit einer von vier jüdischen Schülern am Schlaun ist und unsere Schule ohne Reifezeugnis verlassen hat.

Kurt Julius Goldstein ist prominent

Weitere Recherchen machen uns deutlich: Wir sind auf eine prominente und vor allem äußerst bewegte und spannende Person gestoßen! Nachdem er als KPD-Mitglied und Jude von den Nazis gesucht wird, taucht Kurt Julius Goldstein im April 1933 bei einer befreundeten Familie in seiner Heimatstadt Hamm unter. Er flieht über Luxemburg nach Frankreich, emigriert 1935 nach Palästina, kämpft von 1936 bis 1939 als Interbrigadist im spanischen Bürgerkrieg, überlebt nach Auslieferung an die Gestapo die Haft in Auschwitz und Buchenwald, siedelt 1951 von Hamm in die DDR über, arbeitet dort für das ZK der SED und bis 1977 als Rundfunkintendant.

Vor allem engagiert sich der Schlaunianer aber gegen das Vergessen und für das gemeinsame Gedenken. Bis zu seinem Lebensende berichtete Kurt Julius Golstein unermüdlich in Zeitzeugengesprächen, bevorzugt an Schulen, über die NS-Diktatur. Als Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees (IAK) ermuntert er den damaligen Bundespräsidenten, Roman Herzog, den 27. Januar zum Gedenktag für alle Opfer des Faschismus zu machen.

Schlaunianer engagiert sich gegen das Vergessen und für das gemeinsame Gedenken

Und er hat ein gutes Gespür für die Zukunft. In seiner Rede anlässlich des gemeinsamen Gedenkens am 27. Januar 1998 in Berlin mahnt Kurt Julius Goldstein: „Wir wollen alles tun, dass kein Vertreter einer rechtsextremen Partei ins Parlament kommt …. Wir wollen endlich den Weg dafür öffnen, dass Deutschland ein Land des Friedens, der Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit und der guten Nachbarschaft mit allen Völkern wird.“

Um an Kurt Julius Goldstein zu erinnern, entwickeln wir eine kleine schulöffentliche Ausstellung, die über seinen beeindruckenden Lebensweg informiert und gegenwartsrelevante Zitate zeigt. Zudem werden wir im März zu einem Filmabend einladen.