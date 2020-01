Bedrückende Erinnerungen im Gepäck

Das Wilhelm-Hittorf-Gymnasium besuchte 2019 zum fünften Mal unterstützt vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk im Rahmen einer Schulpartnerschaft mit dem Warschauer Goethe-Gymnasium die Gedenkstätte Buchenwald unweit von Weimar. Die beiden Schulen riefen diese Kooperation ins Leben mit der Absicht, deutsche und polnische Jugendliche für die gemeinsame Geschichte zu sensibilisieren, das Interesse am jeweils anderen Land zu wecken und die deutsch-polnische Schulpartnerschaft weiter zu festigen. Damit kann nicht nur ein Beitrag für eine gemeinsame deutsch-polnische Zukunft in Europa geleistet werden, sondern auch im Sinne der Holocaust-Education Gedenkkultur unterschiedlicher Länder thematisiert und inhaltlicher Beitrag zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar geleistet werden.

Marieke Bramkamp und Mieke Eickbusch berichten

Die zwei Teilnehmerinnen Marieke Bramkamp und Mieke Eickbusch aus der Jahrgangsstufe zehn schildern im Folgenden ihre Erfahrungen in eigenen Worten:

„Unser Programm in den ersten drei Tagen bestand aus dem Besuch der Gedenkstätte Buchenwald. Diese Zeit erlebten wir als sehr eindrucksvoll, ereignisreich und zum Teil auch sehr bedrückend. Unseren ersten Tag in der Gedenkstätte verbrachten wir zunächst mit einem Spaziergang über die ehemalige Buchenwald-Bahnstrecke in deutsch-polnischen Gruppen in Begleitung unserer Referenten von der Gedenkstätte Buchenwald, Mateusz und Jan, die uns auch die folgenden Tage betreut haben. Anschließend erkundeten wir in deutsch-polnischen Gruppen das Gelände des ehemaligen KZ-Buchenwald und konnten dabei viele Eindrücke über die damaligen Ereignisse in der NS-Zeit sammeln.

„ Die Atmosphäre war bedrückend, die Menge an Informationen fast erschlagend. " Marieke Bramkamp und Mieke Eickbusch über den Besuch in der Gedenkstätte Buchenwald

Die Atmosphäre war bedrückend, die Menge an Informationen fast erschlagend. Die beiden darauf folgenden Tage haben wir mit der Erarbeitung von spezifischen Themen verbracht, zum Beispiel mit Biografien von ganz unterschiedlichen Menschen bzw. Häftlingen, die im KZ-Buchenwald gefangen waren. Anschließend wurden diese Ergebnisse den anderen als Präsentation vorgestellt. Wir besuchten außerdem den Glockenturm von Buchenwald, der als ein Denkmal für die Opfer errichtet wurde und zugleich ein Mahnmal darstellt. Am Donnerstag, unserem letzten Tag in Weimar, machten wir einen Stadtrundgang zu ausgewählten Orten der NS-Geschichte Weimars. Am Freitag ging es dann zurück nach Münster, mit einer Menge von neuen Erfahrungen und Erinnerungen im Gepäck.

Viel gelernt über die NS-Zeit

Rückblickend können wir sagen, dass wir viel über die NS-Zeit gelernt haben und deren wahrscheinlich schlimmste Ausprägung in der Form eines Konzentrationslagers. Die Brutalität, die wir kennengelernt haben, die Menschenverachtung und die Entwürdigung der Häftlinge werden wir nicht vergessen. Diese Eindrücke werden uns wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen. Zugleich haben wir auch die Polen aus unserer Partnerschule besser kennengelernt und uns in den deutsch-polnischen Gruppen trotz sprachlicher Hürden bei der Kommunikation immer besser verstanden, sodass wir eine schöne und intensive Woche zusammen verbracht haben.“

Die Arbeit in der Gedenkstätte ist als Projektarbeit konzipiert, das gemeinsame Lernen und Erleben finden sowohl in der Auseinandersetzung mit angebotenen Projekten der Gedenkstätte als auch in der Jugendherberge während der freien Zeiten statt. In diesem Jahr wurde im Sinne der „künstlerischen Feldforschung“ ein Skizzenbuch-Projekt vor Ort angeleitet, in dem sich die Schülerinnen und Schüler individuell mit ihren Erfahrungen und Eindrücken vor Ort auseinandersetzen konnten. Zeichnungen wurden angefertigt, Erfahrungsberichte formuliert und Fotografien gemacht, die mit Hintergrundwissen angereichert wurden.

Ausstellung in der Schule

Die sehr guten Ergebnisse werden anlässlich des Holocaust-Gedenktages in einer Ausstellung in der Schule präsentiert. Inhaltlich wird die Ausstellung zudem angereichert durch Recherchen und Ausarbeitungen der zwei Geschichtszusatzkurse der Q2 sowie einem gestalterischen Beitrag des Kunst Leistungskurses des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums, der sich mit der Frage auseinandersetzt, welche Rolle Kunst für die Erinnerungskultur spielen kann und muss.