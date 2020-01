Projekte im Überblick

Die Peace Bell läutet

Dort wird auch die Peace Bell läuten, die Teil des Schulprojektes am Pascal-Gymnasium ist. Außerdem wird es kurze Interviews mit Schülerinnen und Schüler geben, die von den besonderen Projekten an ihren Schulen berichten. Insgesamt beteiligen sich an dem Tag 13 Schulen – zwölf aus Münster. Der Tag findet in dieser Form zum vierten Mal statt. Hier eine kurze Übersicht, welche Schule was auf die Beine stellt:

Pascal-Gymnasium :Für Besucher wird eine interaktive Ausstellung zum Leben der Anne Frank angeboten. Im Rahmen des AbiBac-Austausches gibt es eine Aktion „Von Auschwitz bis Halle: Auseinandersetzung mit Antisemitismus in Deutschland und Frankreich“.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium : Eine ganze Projektwoche zur Erinnerungskultur steht hier an. Im Rahmen eines Erasmus+ Projektes befassen sich niederländische und deutsche Schülerinnen und Schüler der EF mit verschiedenen Fragen der Erinnerungskultur in Deutschland und den Niederlanden sowie der NS-Vergangenheit.

Zum Holocaust-Gedenktag

Gesamtschule Mitte:Im Anschluss an den Gedenktag im Februar mit rund 60 Schülerinnen und Schülern eine Gedenkstättenfahrt nach Bergen-Belsen durchführen. Zur Vorbereitung werden vier Projekttage stattfinden. Weitere 60 Schülerinnen und Schüler werden parallel die Gedenkstätte Esterwegen besuchen.

Gymnasium Paulinum : Zwei achte Klassen haben sich mit dem Buch „Und im Fenster der Himmel“ beschäftigt. Geschrieben hat es Johanna Reiss, die den Holocaust überlebt hat.

Immanuel-Kant-Gymnasium: Hier findet eine Gedenkveranstaltung statt. Im Anschluss legt ein Geschichtskurs der Q2 Steine bei den in Hiltrup verlegten Stolpersteinen ab.

Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium : Über Julius Goldstein hat das Gymnasium eine Ausstellung konzipiert. Er war von 1931 bis 1933 Schlaun-Schüler.

Joseph-Haydn-Gymnasium Senden: Die Klasse 6b hat sich mit dem Tagebuch der Anne Frank auseinandergesetzt.

Mariengymnasium: Die Schülerinnen beschäftigen sich mit der Musik in den Niederlanden und deren Bedeutung zu der Zeit des Nationalsozialismus

Overberg-Kolleg: Das Kolleg fährt mit 45 Studierenden nach Weimar-Buchenwald und beteiligt sich an der Wanderausstellung „Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939-1945“, die auch in der Schule eröffnet wird und ab Ende Januar besichtigt werden kann.

Realschule Wolbeck: Organisiert wurde zum 8. November eine Plakatausstellung über jüdische Familien im dritten Reich. Am 27. Januar führen die Schülerinnen und Schüler eine Befragung zum Thema „Jüdische Mitbewohner und Nachbarn“ in Münsters Innenstadt durch.

Schillergymnasium : Eine Plakatwand zu Roosje Glaser, einer niederländischen Tänzerin, wird im Schillergymnasium vorgestellt.

Städtisches Gymnasium Wolbeck: Hier wird eine Dokumentation zur jüdischen Geschichte im Nationalsozialismus präsentiert. In der großen Pause gibt es eine Gedenkveranstaltung. Kurse der Q2 haben einen interaktiven Ortsrundgang mit der Biparcours-App zur jüdischen Geschichte in Wolbeck und zum Thema Nachbarschaft zwischen 1933 und 1945 erarbeitet.

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium : „Gedenken an den Holocaust“ heißt eine Ausstellung. Zu sehen sind Skizzenbücher der EF-Schülerinnen und Schüler, die sich während der Gedenkstättenfahrt nach Buchenwald mit Themen wie Musik und Kunst im Lager oder Biografien von Häftlingen beschäftigt haben.