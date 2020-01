75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs : Gemeinsam erinnern an die Befreiung der Niederlande von der deutschen Besatzung? Gemeinsam erinnern an den Nationalsozialismus und an den Holoc aust? Damit beschäftigen sich derzeit Schülerinnen und Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums und der SCG Het Noordik Almelo.

Bis zu den Herbstferien arbeiteten beide Gruppen getrennt voneinander zum Thema Erinnern und identifizierten erste Unterschiede in der Erinnerungskultur der beiden Nachbarländer.

Erinnern und Erinnerungskultur in Deutschland und den Niederlanden

In Deutschland wird jedes Jahr am 27. Januar im Rahmen des internationalen Holocaustgedenktags offiziell der Opfer des Nationalsozialismus gedacht, weil an diesem Tag vor 75 Jahren sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreiten. In den Niederlanden wird das Ende der deutschen Besatzung immer am 5. Mai mit dem Bevrijdingsdag gefeiert. Dieser Tag ist in den Niederlanden ein gesetzlicher Feiertag und wird verbunden mit den nationalen Gedenkfeiern am Vortag, dem Nationale Dodenherdenkig. Um 20 Uhr steht dann unter anderem der Alltag im ganzen Land für zwei Minuten still.

Im Rahmen des Austauschprojekts werden die deutschen und niederländischen Schülerinnen und Schüler gemeinsam an den Gedenkveranstaltungen in Münster und Almelo teilnehmen und diese mitgestalten.

Erstes Kennenlernen in Enschede

Anfang November fand ein erstes Kennenlernen der Projektpartner in der Synagoge in Enschede statt. Nach einer deutsch-niederländischen Führung durch die eindrucksvolle Synagoge und einem koscheren Mittagslunch wurden in einer Arbeitssitzung die Beiträge zu den jeweiligen Gedenkveranstaltungen gemeinsam vorbereitet. Die niederländische Gruppe wird Münster vom 26. bis 30. Januar besuchen, bei ihren Austauschpartnern wohnen und die Gedenkveranstaltung im Rathaus-Innenhof am 27. Januar mitgestalten. Der Gegenbesuch der deutschen Schülergruppe in Almelo findet vom 3. bis 7. Mai statt.

Bereits auf der Rückfahrt im Zug nach Münster war die erste Reaktion der deutschen Schülerinnen und Schüler auf das gemeinsame Erinnern sehr positiv: „Toll, dass man sich in wenigen Stunden schon so gut kennen gelernt hat.“