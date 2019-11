Wenn es um das Wort des Jahres 2019 geht, dürfte der Klimaschutz ganz oben stehen. In aller Munde war die Vokabel – auf der Straße, in den Medien und am Stammtisch. Viel und mit guten Gründen ist über die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen gesprochen worden – auch in Münster. Doch im Zuge dieser Debatten ist anderes aus den Augen geraten, das ebenfalls große Beachtung verdient.

Von Westfälische Nachrichten