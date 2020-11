Angesichts dieser konkreten Bedrohung für jeden Einzelnen von uns geraten diejenigen, die ohnehin am Rand der Gesellschaft stehen oder sich in einer Notlage befinden, noch mehr aus dem Blick.

Die traditionelle Spendenaktion der Westfälischen Nachrichten in der Vorweihnachtszeit will deshalb einmal mehr ein Zeichen der Hoffnung setzen – für Menschen, die diese schon aufgegeben haben. Vielleicht ist die Hilfe und Unterstützung, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den zurückliegenden Jahren in so großartiger Weise geleistet haben, gerade in diesen Krisenzeiten wichtiger als je zuvor.

Wir möchten Ihnen vier Projekte ans Herz legen, die sich um Menschen in existenziellen Notlagen kümmern. Die Krisenhilfe ist letzter Anker für Ausweglose, das Tumorzentrum plant ein neues Angebot für junge an Krebs erkrankte Erwachsene, „pro filia“ kämpft gegen Mädchenhandel, und die Andheri-Hilfe will die Not auf den Straßen im indischen Mumbai lindern. Alle Projekte haben Unterstützung verdient.

Helfen Sie dabei mit Ihrer Spende! Bitte helfen Sie mit Herz!

Ihre

Dr. Benedikt Hüffer

Dr. Eduard Hüffer

(Verleger der Westfälischen Nachrichten)