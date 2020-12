Über 6500 Kilometer liegen zwischen Münster und der Millionenmetropole Mumbai. Doch die Freude ist größer als die Distanz: „Ich bin so dankbar für die ganze Unterstützung“, sagt Schwester Regina Joseph vom indischen Schwesternorden „Helpers of Mary“. Die münsterländischen Unterstützer des Ordens schließen sich ihr an. „Danke an die Spender. Sie sind eine große Unterstützung für die Arbeit der Helpers of Mary“, sagt Bernd Schmitz von Verein „Andheri – Kinder und Leprahilfe Dülmen“. Und Lehrerin Johanna Peek vom Gymnasium Paulinum ergänzt: „Mich freut es sehr zu sehen, dass es auch oder gerade in diesen schwierigen Zeiten gelingt, gemeinsam Gutes zu tun.“

„ Darin liegt für mich die Botschaft von Weihnachten Darin liegt für mich die Botschaft von Weihnachten “ Johanna Peek, Lehrerin am Gymnasium Paulinum, über die Spendenbereitschaft der Münsteraner.

Der indische Schwesternorden kümmert sich aktuell besonders um Kranke und von der Pandemie Betroffene. Zudem versorgen die Schwestern im ganzen Land Waisenkinder, sowohl auf dem Land als auch in den Slums der Großstädte.

Vier Projekte, ein Konto Vier Projekte stehen zur Auswahl: Jung mit Krebs, Krisenhilfe, Pro filia, Indien.

Die Spenden der WN-Spendenaktion werden ungekürzt nach Indien gehen und sich dort positiv auf die Entwicklung der Kinder auswirken, erläutert Schmitz. Und Peek sagt, es mache sie „glücklich, wenn es uns gelingt, den Blick wach für die Bedürfnisse und Nöte anderer zu halten. Darin liegt für mich die Botschaft von Weihnachten“.