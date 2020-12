Die Resonanz auf das geplante Projekt „Jung mit Krebs – mitten im Leben“ ist gewaltig. „Ich bin nach der Berichterstattung sehr häufig auf das Projekt angesprochen worden. Auch spontane Spendenzusagen gab es. Wir sind allen Unterstützern sehr dankbar“, sagt Prof. Dr. Philipp Lenz , Geschäftsführer des WTZ (Westdeutsches Tumorzentrum) Netzwerkpartners Münster über den großen Zuspruch bei der WN-Spendenaktion .

In der zentralen Einrichtung am Universitätsklinikum Münster (UKM) zur fachübergreifenden Behandlung von Krebspatienten wollen Lenz und Prof. Dr. Annalen Bleckmann, Direktorin des WTZ, ein besonderes Betreuungs- und Beratungsangebot für die sensible Patientengruppe der jung an Krebs Erkrankten ins Leben rufen. Ein multiprofessionelles Team soll ergänzend zu den Regelleistungen junge Krebspatienten in Fragen zum Umgang mit der Erkrankung, zu Arbeitsunfähigkeit, zu sozialen und finanziellen Belastungen oder etwa zu Rehabilitations- und Pflegebedarf beraten.

„Die Spendenaktion hat viele Patienten und Angehörige für die Nöte junger Patienten mit Krebs sensibilisiert“, freut sich Bleckmann. Die außergewöhnliche finanzielle Unterstützung der WN-Leser dient als Anschubfinanzierung.