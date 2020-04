Durch städtisches Gelände: Hauptbahnhof, Ostviertel, Klein-Muffi, Kreativkai

Der alte Bahnhof war eine Schau: 1890 im niederländischen Renaissance-Stil errichtet, wirkte er auch nach seinem Umbau 1930 wie ein Schloss. Und die Bahnsteighalle aus Glas und Stahl machte richtig was her. Verglichen damit war das in den 50er-Jahren eröffnete Provisorium immer schon ein etwas trostloser Schuhkarton. Trotzdem: Wenn der knapp 60 Jahre alte Bahnhof im Sommer abgerissen wird, dürfte den Münsteranern erstmal etwas fehlen . . .

Darum fasst sich der Osterhase in diesem Jahr ein Herz und führt die Teilnehmer des WN-Osterbummels ausnahmsweise durch ein städtisches Revier rund um den Hauptbahnhof. Weitere Stationen sind das Ost- und Hansaviertel, Kanalufer, Klein Muffi und Kreativkai.

Wie die Fotostrecke zeigt, ist der Osterbummel sehr beliebt. Tausende nahmen am Osterwochenende an der Quiztour teil.

WN-Osterbummel mit großer Teilnahme - Tausende waren unterwegs auf der Quiztour durch Münsters Ostviertel 1/69 Foto: Matthias Ahlke

Vom Bahnhof zum Kreativkai

Start und Ziel des Osterbummels ist das Stammhaus des Verlags Aschendorff am Bremer Platz auf der Bahnhofs-Rückseite. Das hat den Vorteil, dass selbst Fernreisende mitbummeln könnten. Vor dem Bahnhof halten fast alle münsterischen Buslinien, und die Parkhäuser Bremer Platz, Bahnhofstraße und Engelenschanze sind auch gleich nebenan. Ferner dürfte es kein Problem sein, irgendwo ein Plätzchen für die gepflegte Mittagspause zu ergattern, am Kreativkai beispielsweise.

Mitmachen

Dafür müssen ab und zu ein paar unspektakuläre Straßenzüge in Kauf genommen werden; es wurde darauf geachtet, dass große Straßen nur an Ampeln überquert werden müssen. Und Radfahrer sind bei diesem 6,7-Kilometer-Bummel vielleicht nicht ganz so gut dran, Fußgänger sind diesmal eindeutig im Vorteil. Die Fragen lassen sich an Ort und Stelle ohne weitere Hilfsmittel beantworten, man muss nur sehr genau hinsehen. Dann ist auch das Lösungswort ein Klacks: Es handelt sich um einen für viele unverzichtbaren Bestandteil eines jeden zünftigen Osterbummels.

Überraschungen am Infomobil

Vor dem repräsentativen Aschendorff-Haupteingang steht das WN-Infomobil. Es ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 17 Uhr von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Marketings unserer Zeitung besetzt. Sie halten Informationen und kleine Überraschungen bereit.